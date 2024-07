Eerbetoon aan allereerste Nederlandse popster Wally Tax in Paradiso

Als er een band in Nederland was in de jaren 60 die wat populariteit betreft in de buurt kwam van The Beatles waren het misschien wel The Outsiders uit Amsterdam. Ze maakten en verkochten lang niet zoveel platen als hun Britse tegenhanger, maar optredens waren enerverend en ook de opvallende zanger van de Amsterdamse band kende het fenomeen gillende meisjes. "Wally was met zijn lange haren en donkere ogen een bijzondere verschijning", vertelt Bouke van Gelderen, "De vrouwelijke fans kwamen achter hem aan met een schaar in de hand om een stukje van die haren te bemachtigen. Iets wat overigens zelden lukte."

De 21-jarige Bouke van Gelderen is liefhebber van sixties muziek en groot fan van The Outsiders en Wally Tax. "Dat donkere stemgeluid van Wally vind ik mooi", vertelt Bouke "Dat melancholieke in zijn geluid en teksten daar hou ik ook van. Dat melancholieke heb ik zelf ook dus dat schept een band." Met zijn band Lord Wanhoop speelt Bouke op de Tribute voor Wally Tax avond in Paradiso. "We spelen echte sixties muziek en The Outsiders zijn van grote invloed op onze muziek" vertelt Bouke "Ik vind het ook belangrijk om mijn passie voor die muziek over te brengen op het publiek en die sixties muziek levend te houden."