Gedwongen behandeling en celstraf geëist tegen verdachten gruwelijke misbruikzaak

Aangezien Julian F. het feitelijke misbruik uitvoerde en Marco H. 'slechts' meechatte en de beelden ontving, wordt F. als hoofdverdachte gezien. Toch wil het OM ook de rol van H. niet bagatelliseren. "Hij heeft in de voorbereiding intensief samengewerkt met F. Dat hij uiteindelijk niet naar het oppasadres van F. wilde komen, is niet gek als je weet dat hij toen onder behandeling van tbs stond. Daarom is hij een volwaardige medepleger", meent het OM.

Als de extreem heftige chatgesprekken tussen F. en H. door de officier van justitie worden voorgelezen, kan de moeder van het oppaskindje het niet langer aan. Ze loopt even uit de zaal.

Bewezen

Zowel het kindermisbruik van het 1-jarige jongetje uit Hollands Kroon als het bezit van kinderporno, acht het OM bij beide verdachten bewezen. Er is genoeg bewijs, zoals de chats en beelden, geeft ze aan. En bovendien heeft de Tuitjenhorner het misbruik bekend.

Datzelfde geldt voor de ontucht met dieren, waarvan F. ook wordt verdacht.

Van het misbruiken van het 4-jarige broertje van het jongste oppaskindje en tevens van F.'s eigen toen 11-jarige neefje, wil het OM hem vrijspreken: "Niet dat we de kinderen niet geloven, maar omdat het misbruik niet te bewijzen valt en F. ontkent."

De rechter doet op 19 juli uitspraak.