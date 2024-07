Ondanks te dure Kustvisie komt Huizer skatebaan er, alleen wel iets later

De behoorlijk verloederde skatebaan in Huizen is al enige tijd toe aan vervanging. Dit zou gebeuren als onderdeel van het totaalproject Kustvisie, waarmee de Zomerkade en Gooierhoofd een grondige renovatie krijgen. De moeilijkheid zit nog even in het feit dat ontwerp voor het hele gebied te duur is, volgens de gemeente.

Geen subsidie mislopen

Daarmee ontstond het risico dat de aanleg skatebaan grote vertraging zou oplopen en daardoor de benodigde subsidie mis zou lopen. Om dat te voorkomen heeft Huizen nu besloten het project 'los te koppelen' van het totale renovatieplan en dus alvast te beginnen met het opknappen van de skatebaan.

De herinrichting van park Gooierhoofd volgt daarna en het laatste onderdeel van het grote project is dan de opknapbeurt van de Zomerkade. Doordat de gemeente opnieuw naar het kostenplaatje moet kijken, was de indruk gewekt dat het ontwerp van de skatebaan ook te duur is en er dus een nieuw plan zou moeten komen.

Hetzelfde ontwerp

Dat klopt niet: het project heeft helemaal zijn eigen budget en kan los van de totale Kustvisie gestalte krijgen. "Het is dus niet zo dat er aanpassingen aan het ontwerp van de skatebaan komen", benadrukt de gemeente. Goed nieuws voor de gebruikers van de baan, zij hebben namelijk meegeholpen met het ontwerpen ervan.