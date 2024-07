Verhalenmakers komen samen op filmavond in Muider fort

Het kleine zaaltje in fort C in Muiden is tot de rand toe gevuld. Marieke Rodenburg, een van de drijvende krachten achter de Muider filmavond vertelt: "De eerste keer hadden we flyers over, omdat het via mond tot mond reclame direct uitverkocht was." En ook nu is het dus druk met zo'n vijftig filmliefhebbers.

Buitenbios

Zelf is Rodenburg documentairemaakster en ze vertelt dat het idee ontstond om met mensen 'uit het vak' een mooie avond te organiseren. "Wij zijn verhalenvertellers en willen dat delen", zo is de gedachte achter het avondje cinema.

Van speelfilms tot documentaires en zelfs kindervoorstellingen, alles kan voorbij komen. Ook ligt er een idee om van de zomer in de buitenlucht een voorstelling te doen, dat zou misschien zelfs in het Muiderslot kunnen.

Excentriek

Deze avond draait 'A Family Affair' van regisseur Tom Fassaert. Hijzelf en zijn zus Janna Fassaert zijn beiden aanwezig om na de vertoning vragen te beantwoorden. En die vragen zijn er, want het is niet het minste verhaal dat Fassaert vertelt met zijn documentaire.