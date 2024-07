Zorgen om snelheid bij reanimatie: brandweer moet uitrukken met ‘langzamere’ auto

“In Loosdrecht zitten we in een uithoek van de regio. Politie- en ambulanceposten zijn verder weg dan in andere delen in de regio”, vertelt brandweerman Rutger van ’t Klooster. “Juist hier in Loosdrecht kunnen wij een verschil maken door vrijwel altijd als eerste bij een reanimatie te zijn.”

Uit een evaluatierapport van de Veiligheidsregio naar de inzet van de brandweer bij reanimaties blijkt dit ook: de brandweer in de gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht onder valt, is in veel gevallen eerder aanwezig bij een reanimatie dan politie of ambulance. In de andere gemeentes is juist een omgekeerd beeld te zien: daar is de politie vaak eerder ter plekke bij een reanimatie.

Passende maatregelen

“We vragen al heel lang aan de Veiligheidsregio: onderbouw met feitelijke argumenten waarom wij per se met de tankautospuit moeten uitrukken. Dat is tot op heden nog nooit gelukt”, volgens brandweervrijwilliger Wouter van Henten. Daarom wijken ze bewust af van het beleid van de Veiligheidsregio en rukken ze nu nog uit met het busje.