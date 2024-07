Code geel op zaterdag, kunnen we Oranje wel buiten kijken?

Maar daar is vandaag, qua wind in ieder geval, nog weinig van te merken. Deze ochtend blijft het droog en is het af en toe zonnig, vertelt de weerman. Later op de dag trekt er meer bewolking over de provincie en kan er een buitje vallen.

's Avonds trekt de regen weer weg. Met een temperatuur van 17 tot 18 graden is vandaag niet bepaald zomers te noemen.

Code geel

Ook morgenochtend is er kans op buien, aldus Visser. 's Middags klaart het op en laat de zon zich regelmatig zien, maar aan het einde van de middag kan er weer een buitje vallen.

In de loop van de dag trekt de wind aan vanuit het zuidwesten, waarvoor het KNMI code geel heeft afgegeven. Boven land is die vrij krachtig en aan de kust en aan het IJsselmeer is die krachtig tot hard. Er kunnen windstoten voorkomen tot 90 kilometer per uur. Het wordt op zaterdag zo'n 19 tot 20 graden.

Wind tijdens Oranje

Mensen die graag buiten, bijvoorbeeld op een groot scherm, de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije op het EK voetbal willen volgen, hoeven niet te vrezen. "De wind neemt 's avonds af", zegt Visser. Het waait als de wedstrijd begint om 21.00 uur nog wel een beetje, maar het is vooral in de middag opletten, denkt de weerman.

Op zondag is het weer hetzelfde wisselvallige weer als de rest van de week. De zon laat zich af en toe zien, er kan een bui vallen en het wordt zo'n 19 of 20 graden.