Opening van gezondheidsplein Hoorn: "Hopelijk kunnen ouderen hierdoor langer thuis blijven wonen"

Gezond oud worden en het liefst zolang mogelijk thuis blijven wonen, dat wil iedereen. Alleen hoe zorg je daarvoor? Het Gezondheidsplein in de winkel van welzijnsorganisatie Omring is juist daarvoor in het leven geroepen. Volgens de organisatie is het een laagdrempelige manier om ouderen te ondersteunen. "Bijvoorbeeld als mensen een vraag hebben en niet weten waar ze terecht kunnen, dan kunnen we ze hier helpen."