Groenewegen sprint naar winst in zesde etappe Tour de France

Kersvers Nederlands kampioen Groenewegen hield de Belg Jasper Philipsen en de Eritreeër Biniam Girmay achter zich. "Dit is heel mooi. Het was een hele mooie sprint. Uiteindelijk moest de foto bepalen wie won en dat was ik gelukkig", sprak Groenewegen na afloop. Voor de Amsterdammer was het in totaal zijn zesde ritzege in de Tour.

Individuele tijdrit

Vrijdag volgt de eerste individuele tijdrit in de Tour. De renners met klassementsambities zullen zich moeten laten zien op het ruim 25 kilometer lange parcours tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin.