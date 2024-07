Eindelijk duidelijkheid over Naarderbos: gemeente overweegt aankoop verloederde golfbaan

De gemeente Gooise Meren wordt dan weer volledig eigenaar en kan dan een plan uitwerken voor de aanbesteding van de exploitatie van een golfbaan op de lange termijn. De gemeenteraad moet daar nog wel goedkeuring aan verlenen.

Wethouder Hugo Bellaart: "Na een lange periode van onduidelijkheid is het belangrijk dat het gebied weer goed wordt onderhouden en functies krijgt. Vandaar het voorstel om de erfpachtrechten terug te kopen.“

Soap

Het zou dan eindelijk het laatste hoofdstuk worden in het jarenlange conflict tussen ondernemer Michael van de Kuit en de gemeente Gooise Meren. De soap begon ongeveer vijf jaar geleden toen Van de Kuit in de clinch lag met de verhuurder van het clubhuis van de golfbaan. Het leidde er toe dat het huurcontract werd opgezegd en zonder clubhuis ging de golfbaan dicht.

De golfbaaneigenaar vroeg een vergunning aan voor een nieuw clubhuis, maar kreeg die niet omdat er volgens het bestemmingsplan maar plek was voor één clubhuis. Van de Kuit vroeg daarna het faillissement aan voor de golfbaan.

Nooit stil geweest

Sinds het faillissement is het niet stil geweest rond de golfbaan. Al jarenlang is er namelijk geen onderhoud uitgevoerd en het terrein ligt er verloederd bij. Volgens de gemeente is Van de Kuit hiervoor verantwoordelijk, hij wijst de vinger weer terug naar de gemeente. Vorig jaar december besloot de gemeente beslag te leggen op de grond van en rond de golfbaan om Van de Kuit op deze manier te dwingen tot het verrichten van onderhoud.

Dit voorjaar besloot Van de Kuit delen van de golfbaan te laten verkopen in een veiling. Met de veiling hoopte Van de Kuit het geld dat zijn bedrijf als financiering heeft verstrekt terug te krijgen, maar de veiling ging uiteindelijk toch niet door. De gemeenteraad bespreekt woensdag 10 juli het voorstel.