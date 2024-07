Helderse taxi-ondernemer Ahmet Kumas kan niet wachten op EK-wedstrijd Oranje-Turkije

Ahmet Kunas, vaste kracht bij Sociale en Culturele stichting AyaSofya in Den Helder, zit zaterdagavond om 21.00 uur zeker klaar voor de wedstrijd. "De deuren van de moskee gaan open voor mensen die willen kijken. In de ontvangstruimte hebben we een mooie tv staan. Wie er moet winnen? Wat mij betreft gewoon de beste. Ik had trouwens liever een andere tegenstander getroffen."

Kumas komt uit de regio Trabzon in Turkije. Daar leeft met voetbal, volgens de taxi-ondernemers. "Ik ging als kind al met mijn vader naar het stadion. Er zijn daar alleen maar voetbalfanaten, dus dat neem je vanzelf over. Als wij in juli op vakantie gaan dan hoop ik er ook altijd even een wedstrijd mee te kunnen pakken."

Toeteren

Over de kansen voor komende zaterdag is hij duidelijk. "Turkije kan het winnen op strijdlust. Maar je kunt niet anders zeggen dat er bij Nederland meer voetbal zit. Als Turkije wint gaan we hier trouwens niet toeterend door de straten hoor. Dat is niet zo gepast. Stel dat Turkije doorgaat en ook nog eens de halve finale wint dan gaan we wel toeteren. Mijn claxon was stuk en die is net gerepareerd dus dat komt dan wel goed."