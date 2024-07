Moeder misbruikte kinderen tegen verdachten Julian F. en Marco H: "Jullie zijn monsters"

Tuitjenhorner Julian F. (25) heeft vandaag op de zitting toegegeven dat hij de toen 1-jarige jongen heeft misbruikt. Van het misbruik heeft hij beelden gemaakt en die met de 35-jarige Marco H. uit Alkmaar gedeeld. Ontucht bij het vierjarige broertje van de jongen ontkent hij. Voor de moeder is het echter duidelijk dat haar beide kinderen door hun oppas zijn misbruikt.

"We houden jou daarvoor verantwoordelijk. Spijt hoeven we niet van je." De ouders hadden aanvankelijk het volste vertrouwen in F. "Tijdens de eerste gesprekken vonden we je lief, maar het oppassen bleek één grote nachtmerrie te zijn. Wij als ouders kunnen zien wat je hebt aangericht. Onze zoon veranderde in een schichtig en angstig mannetje, zijn vertrouwen in andere mensen was compleet weg. Elke keer als hij verschoond moest worden, moest hij krijsen. Lange tijd liet hij niet eens toe dat zijn vader hem verschoonde."

Trauma

Ook zijn de ouders bang voor waar hun jongste kind in de toekomst mogelijk nog last van gaat krijgen. "We vrezen dat hij zijn hele leven met een trauma rondloopt. Gelukkig hebben we het snel doorzien en hebben we hem kunnen steunen en weer weerbaar kunnen maken."