Bewoners Kelbergen zijn gebrek aan actie aan verloederde carports zat: "Er gebeurt niks"

Het is, zo geeft Eigen Haard aan, een ingewikkeld project. De wijk bestaat voor zo'n tachtig procent uit huurwoningen, de rest is koop. Alle betrokken partijen moeten het eens worden over de financiering en de manier waarop er wordt gewerkt aan de toekomst van de carports. Bewoners willen naar eigen zeggen graag een oplossing. "Sinds twee jaar staan er van die mooie staanders onder om ons te beschermen dat het niet instort", geeft bewoner Letty Lechner aan. "Maar verder gebeurt er niks."

'Geen voortgang'

Ook de bewonersbelangenvereniging maakt zich al jaren hard voor een structurele oplossing. "Het staat iedere keer op onze agenda als we vergaderen", aldus Nel Wiersma van de belangenvereniging. "We hebben een paar keer per jaar als bewonersvereniging overleg met Eigen Haard en dan staat het ook iedere keer op de agenda. Dat wordt dan genotuleerd en nou ja, er is geen voortgang."

Eigen Haard laat weten het vervelend te vinden dat de aanpak van de carports zo lang duurt. De woordvoerder geeft aan: "We moeten met alle betrokken partijen tot een plan komen voor de toekomst van de carports en hoe we dit met elkaar financieren. We willen graag binnen een paar maanden gezamenlijk een besluit nemen over de aanpak van de carports zodat we aan de slag kunnen."