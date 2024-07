Pandjeshuis Hoofddorp wéér overvallen, politie zoekt vijf verdachten in vluchtauto

De politie doet op dit moment nog onderzoek op de plek van de overval, en kan daarom nog niet zeggen of er iets buit is gemaakt en of de overvallers wapens hebben gebruikt. Wel staat vast dat de mannen buiten de winkel werden opgewacht door een vluchtauto met daarin nog twee personen.

Die auto hebben ze eerder gestolen, vertelt een politiewoordvoerder. De bruine Nissan Qashqai droeg een andere nummerplaat, die eveneens is gestolen, waarschijnlijk XP-XP-71. De kans bestaat dat ze die inmiddels weer hebben verwisseld.

Vierde overval in zeven jaar tijd

Het is de tweede keer in korte tijd, en de vierde keer in totaal, dat het pandjeshuis Used Products het doelwit is van een overval. Op 3 juni betraden twee mannen in bivakmutsen de winkel, maar die bedachten zich al na enkele seconden en verlieten rennend het gebouw.

Ook in 2019 en 2017 werd de winkel overvallen. Bij het eerste incident ging een man er met een geldbedrag vandoor nadat hij een medewerker met een pistool bedreigde. Hij werd later opgepakt. Ook de overvaller die twee jaar later de winkel beroofde werd snel in de kraag gevat.

De politie roept getuigen van de overval en mensen in de omgeving met camera's op zich te melden, en vraagt mensen het te laten weten als ze de bruine Nissan ergens zien.