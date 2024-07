Hoorns stadhuis is bijna weer klaar voor gebruik: blik op 1,5 jaar verbouwen

Van Wel is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. Een idee dat ontstond tijdens een fietsrit op vakantie in Frankrijk. "Ik heb altijd wel papier en een pennetje bij me. En toen ik thuiskwam na de fietstocht heb ik de schets gemaakt. Ik had bedacht dat het nieuwe gebouw lijkt te groeien uit het bestaande."

De bouwwerkzaamheden verliepen voorspoedig. Zelfs zo goed, dat het gebouw een maand eerder open kan dan gepland. "En ook nog eens binnen het budget (26,8 miljoen euro, red.), dus hier staat een blije wethouder", vertelt wethouder Arthur Helling, verantwoordelijk voor de renovatie.

Materialen hergebruikt voor verbouwing

Het pand is verduurzaamd met klimaatbeheersingssysteem en zonnepanelen. En ook zijn materialen hergebruikt. "Het houtwerk komt uit het voormalige KPMG-gebouw in Amstelveen. En ook het meubilair is voor een deel tweedehands, opgeknapt en niet van nieuw te onderscheiden."

Voordat het gebouw op maandag 22 juli weer open gaat worden de laatste puntjes op de i gezet. "Ik ben eigenlijk opgelucht als de maandag na de verhuizing alles werkt. En als de mensen binnenkomen en denken: dit is een vette plek om te werken. Dat is waar ik het voor doe."

De reportage is ook vanaf 17.11 uur (en in herhaling) te zien op tv bij NH. Een productie van Story2tellmedia in opdracht van NH Media. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hoorn.