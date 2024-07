Nieuwe datum geprikt voor ingebruikname Schiphols A-pier, die 1,4 miljard gaat kosten

"Het is duidelijk dat hoofdpijnproject A-pier verre van vlekkeloos is verlopen onder de vorige aannemer. Vertraging, kwaliteitsproblemen en een juridisch conflict, dat droeg allemaal niet bij aan de voortgang", zegt Schiphols huidige infrastructuur-baas Sybren Hahn.

Dat er in de jaren na 2020 weinig schot in de zaak zat, had vooral te maken met een conflict Ballast Nedam TEV en Schiphol. De luchthaven duidde dat conflict in 2022 als 'een verschil van inzicht in het uitvoeringsontwerp', maar laat nu weten dat er 'veel kwaliteitsgebreken' aan het licht zijn gekomen.

Brandwerende coating vervangen

Inmiddels is een deel van die gebreken door de nieuwe aannemers BAM, VolkerWessels en Heijmans verholpen. Een van die gebreken was een brandwerende coating die niet bestand bleek tegen weerinvloeden. Die moest dus worden vervangen, en dat ging om niet minder dan een totale lengte van 18 kilometer.

Door de vertraging en het gesteggel is de originele begroting van 241 miljoen euro flink opgelopen. Was er vorig jaar sprake van een verdrievoudiging van het aanvankelijke bedrag, inmiddels die 241 miljoen ruim vijf keer over de kop gegaan en opgelopen tot zo'n 1,393 miljard euro.