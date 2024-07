Vakantieadres: een zonnig zondagmiddagprogramma bij NH Radio

Elke zondagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur presenteren Bart Slim en Nick Velderman dit sprankelende programma, dat je meeneemt op een muzikale wereldreis. De eerste vier weken brengt Bart Slim je de zonnigste hits en vanaf augustus neemt Nick Velderman het roer over.

In het item "Rondje om de Wereld" vliegen we langs de hitlijsten van over de hele wereld. Wat staat er momenteel op nummer 1 in Frankrijk? En wie scoort er een hit in Noorwegen? Ontdek het samen met ons en geniet van de internationale muziekparels.

NH Ansichtkaart

Daarnaast zijn we benieuwd naar jouw vakantie-avonturen. In het item "NH Ansichtkaart" kun je je vakantiegroeten sturen. Of je nu digitaal een kaartje stuurt of een echte kaart op de post doet naar 's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, wij delen jouw verhalen graag met onze luisteraars.

Luister elke zondag naar Vakantie Adres in heel Noord-Holland via FM, DAB+, de NH Radio app, of onze website. Laat je meeslepen door de vrolijke klanken en reis met ons mee naar de mooiste plekken op aarde.

Dus, pak je zonnebril en je strandlaken, en stem af op Vakantieadres! Samen maken we er een onvergetelijke zomer van.