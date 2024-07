Haarlems college schrapt referendumverordening na verloren strijd om parkeren

Komende dinsdag is er een extra vergadering van de raadscommissie Bestuur over dit onderwerp. Burgemeester en wethouders stellen dan voor om de hele referendumverordening in te trekken, zodat de gemeenteraad een nieuwe regeling kan opstellen.

Wakkert wantrouwen aan

De SP en Jouw Haarlem stellen er donderdag al raadsvragen over. SP-fractievoorzitter Ruud Kuin windt zich behoorlijk op over de gang van zaken. "Dit is onvoorstelbaar. De gemeente werpt hier een blokkade op voor het enige democratische instrument dat Haarlemmers hebben: het referendum. Dit verwacht je niet in een democratie. Er leeft in delen van de stad al wantrouwen richting de politiek. Dit wakkert dat wantrouwen alleen maar aan."

Kuin verwacht dinsdag een pittig debat over de kwestie. "We nemen het hoog op. Ze willen van de verordening af, omdat ze de regie kwijt zijn. Bovendien kwam de commissie het college al een heel eind tegemoet in de discussie over het moment van aftreden." Kuin wijst erop dat het college begin juni al schreef dat een vernieuwde commissie 'de kwaliteit van advisering, besluitvorming en opvolging van een referendum ten goede kan komen.'

Op de vraag of de coalitiepartijen van de huidige regels rond volksraadplegingen af willen, omdat het parkeerreferendum werd 'verloren', antwoordt de SP-er: "Dat vind ik wel een mooie samenvatting, ja."

'Uitslag speelt geen rol'

Daar is fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer het niet mee eens. "De uitslag van het referendum speelt hier geen rol in. Het is simpelweg zo dat er nu geen referendumcommissie is dat de verordening niet uitvoerbaar is. Als die weer compleet is, komt er gewoon weer een verordening. De referendumverordening heeft als eis dat er een referendumcommissie moet zijn, veel spannender is het niet."

De conclusie blijft dat er voorlopig geen nieuw referendum kan worden uitgeschreven, als de gemeenteraad het advies van burgemeester en wethouders opvolgt.