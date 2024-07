Samenwerking met Telstar moet Hera United een stap dichter bij betaald vrouwenvoetbal brengen

Tot nu toe doen vrouwenteams alleen nog maar mee met competities als onderdeel van bestaande voetbalclubs. De droom van Hera is om een professionele voetbalclub te worden met alleen maar vrouwenteams.

Marieke Visser, oprichter van Hera United, ziet de samenwerking met Telstar als een stap in de richting van deze ambitie: "Telstar heeft de afgelopen jaren een geweldige basis neergezet om op voort te bouwen. We kijken enorm uit naar de samenwerking en zien dit als een belangrijke stap in onze ambitie een zelfstandige club voor vrouwen te worden."

Win-win

Het is een win-winsituatie, zegt algemeen directeur van Telstar Leon Annokkée: "Bij Telstar is het vrouwenvoetbal al jaren een belangrijke pijler en we zijn heel trots op alles wat we met beperkte middelen hebben opgebouwd. Maar voor een kleinere BVO als Telstar is het op de lange termijn steeds lastiger om mee te blijven doen op het hoogste niveau. De samenwerking met Hera is een ultieme kans om ons werk op het vlak van vrouwenvoetbal voort te zetten en tegelijk relevant te blijven voor meiden in de regio.”

Het doel is dat Hera in het seizoen 2025-2026 zelfstandig mee kan doen aan de competities in het betaald voetbal. De club moet haar thuisbasis krijgen in het Olympisch Stadion.