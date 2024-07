Met superfans van Taylor Swift om 6 uur 's ochtends in de rij: "Het liefst doe ik dit elke dag"

"Oh my god, het is letterlijk vandaag", zegt Taylor Swift-fan Fenne (17). Vanmorgen ging haar wekker om 03.00, maar dat was het helemaal waard volgens haar. "Vanavond is het dan eindelijk zover, ik kan het bijna niet geloven", zegt ze.

Vanavond is de eerste show van de drie. Alle concerten waren binnen een mum van tijd uitverkocht en er is elke avond plek voor 55.000 bezoekers. Voor Swift-fan Inge (28) is dit de eerste keer dat ze zo vroeg in de rij staat. "Ik was bij het concert in Londen en toen dacht ik: dit wil ik van dichtbij zien. Dus nu zit ik hier vanaf 6 uur en het is nog gezellig ook. Ik vind het gewoon heel erg lief allemaal."