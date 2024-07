Deskundigen misbruikzaak: "In Julians ontwikkeling is heel veel misgegaan"

Ook met Marco H. gaat het naar omstandigheden goed. Dat zegt hij vrij opwekt. "Ik ben gestopt met blowen en ik denk dat het met hulp en mijn netwerk goed blijft gaan." Hij denkt dat hij door die drugs weer is afgegleden. H. is een eerder veroordeelde zedendelinquent. In 2018 kreeg hij tbs met voorwaarden, die in 2022 stopte, tegen het advies van de reclassering.

Hij bleek echt al tijdens zijn tbs-behandeling weer nieuw kinderpornografisch materiaal verzamelde. Volgens de rechters leidde hij zijn behandelaars moedwillig om de tuin en gaf hij de 'gewenste' antwoorden. "Ik was bang dat ik tien jaar gesloten moest zitten."

Marco H. leerde hoofdverdachte Julian F. kennen via een datingsite en chatte uitgebreid met F. over het kindermisbruik. Ook had hij grote hoeveelheden kinderporno in zijn bezit.

De Alkmaarder heeft wel meegewerkt aan het onderzoek naar zijn persoonlijkheid. Hij erkent dat hij pedofiel is. Maar denkt dat hij niet opnieuw in de fout gaat. Libidoremmende medicatie ziet hij niet zitten. "Ik vind mijn seksuele aandrang niet ongezond."

Seksuele stoornis

Deskundigen concluderen echter dat er sprake is van een seksuele stoornis en mogelijk hyperseksualiteit. Alles in combinatie met het gebruik van cannabis. De psycholoog en psychiater vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling groot.

Het advies is om hem opnieuw tbs met voorwaarden (dat kan 1 á 2 jaar duren, red.) op te leggen, inclusief gedragsbeïnvloedende en vrijheidbeperkende maatregelen. "Hij heeft een optimistische kijk in hoeverre hij zijn pedofilie onder controle heeft. Dat vereist toezicht en controle."

De reclassering, die de controlerende taak uitvoert, lijkt meer te zien in tbs met dwang (dat kan 8 tot 10 jaar duren, red.), omdat H. eerder de boel moedwillig bedonderde en verzweeg.

De rechtszaak gaat morgen verder met onder meer de strafeisen van het Openbaar Ministerie. Later vandaag volgt er nog een artikel over het spreekrecht dat de familie van de slachtoffertjes vanmiddag uitoefende.