Dieven doen zich voor als agent: meerdere Wijdemeerders opgelicht

Door deze truc zijn al diverse mensen in Wijdemeren opgelicht. De nepagent stelt voor dat de politie bij hun slachtoffer langskomt om de spullen uit hun woning op te halen en deze over te brengen naar een kluis op het politiebureau. Daar liggen ze zogezegd veilig. Niet veel later verschijnt er een nepagent aan de deur om alles op te halen. Soms draagt deze nepagent zelfs een echt uniform.

Waarschuwing

Vooral ouderen zijn het slachtoffer van deze truc. Gemeente en politie roepen Wijdemeerders vooral op alert te zijn. De politie gaat zo nooit te werk, benadrukken ze.