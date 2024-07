Schalkwijkers moedeloos van reeks autobranden: "Het lijkt wel een hotspot hier"

Rond drie uur vannacht horen verschillende buurtbewoners van de wijk rondom Sporthal Spaarnehal harde knallen. "Ik ben me rot geschrokken. Het leek wel of er geschoten werd, maar ik zag direct uit het raam de oranje vlammen", vertelt de overbuurman van de parkeerplekken.

Vakantieplannen

Gedupeerde Ingrid werd zelf niet direct wakker, maar pas later toen de brandweer al in de straat stond. "Ik zag gelijk dat onze bus in de brand stond."

De achterkant van de bus en de schuifdeur aan de zijkant zijn helemaal ontzet. "Ik begrijp niet dat iemand hier een kick van krijgt", reageert Ingrid boos. En hoewel ze ontdaan is, zullen haar vakantieplannen niet wijzigen. "Dan moeten we misschien in onze gewone auto, maar met groter wordende kinderen is dat wel krap."

