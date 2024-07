Gemeentes vragen aandacht voor schatkamer op de bodem van Waddenzee

Texel, Den Helder en Hollands Kroon hebben een zogeheten 'bevoegd gezag' voor de waterbodem van de Waddenzee. Maar in het kader van onderzoek en behoud van de scheepsresten willen zij een goede samenwerking met het ministerie. "Als gemeenten gaat de zorg voor dit maritiem erfgoed onze kracht ver te boven en tevens ontbreekt het aan de nodige expertise."

De colleges van de drie gemeenten roepen gezamenlijk het kabinet op om zich sterk te maken voor het behoud en het onderzoek van het Maritiem Erfgoed in de westelijke Waddenzee. Bovendien vinden zij dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een integraal reddingsplan voor het Maritiem Erfgoed in de westelijke Waddenzee moet maken. Daarin moet aandacht zijn voor behoud, onderzoek, participatie en toeristische erfgoedcommunicatie van en over de monumentale scheepswrakken.

Schat aan erfgoed

Volgens Barth ligt er veel meer dan iedereen denkt. "Het is een schat aan erfgoed", zegt ze. Het gaat volgens haar niet alleen om de spullen die in de wrakken verborgen liggen. "Maar het gaat natuurlijk over het erfgoed en de geschiedenis. Met name de verhalen die de scheepswrakken ons vertellen."

Er zijn volgens haar nog veel 'puzzelstukjes' waar nog weinig over bekend is. "Het gaat om de geschiedenis van ons allemaal. Het is fijn dat het op deze manier ook de aandacht krijgt."