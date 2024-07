Huizenprijzen in Noord-Holland Noord stijgen explosief: "Grens van Randstad verschuift"

Dat de gemiddelde verkoopprijs van huizen in het noorden van de provincie zo hard gestegen is, heeft volgens makelaar Ramon Stoffer, oprichter van Westfries Goed Makelaars in Hoorn en woningmarktspecialist, een simpele reden.

In Noord-Holland Noord worden veel verschillende typen woningen verkocht. Dat zijn vaak relatief grote huizen, zoals vrijstaande woningen, 2 onder 1 kapwoningen en tussenwoningen. Die zijn van zichzelf al duurder dan appartementen, die vooral in grote steden worden verkocht. En in Noord-Holland Noord ontbreekt het juist aan appartementen vergeleken met een grote stad.

De grote, dure woningen, werden het afgelopen kwartaal veel verkocht vanwege het tekort aan tussenwoningen. Daar komt bij dat de gemiddelde prijs per vierkante meter van vrijstaande woningen in de Kop van Noord-Holland een stuk hoger ligt dan het gemiddelde in heel Nederland. Dat trekt dat de gemiddelde verkoopprijs flink omhoog, aldus Stoffer.

Ruimte in de regio

Hij concludeert dat Noord-Holland Noord in zijn algemeenheid minder betaalbaar is geworden voor woningzoekenden. "Wij zijn de overloopregio van de Randstad geworden, die grens verschuift naar boven. Die zat bij Purmerend, maar gaat omhoog."

Volgens Stoffer is dat logisch, omdat de regio door de A7 tegenwoordig goed bereikbaar is. "Maar dat betekent wel dat de wijken die daarbij in de buurt liggen steeds meer naar het prijsniveau van de Randstad gaan."

Tekst loopt door onder de afbeelding.