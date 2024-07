Hout van door storm Poly getroffen iep krijgt door Martijn Neuvel een tweede leven

De iep kwam in het nieuws toen die vorig jaar bij natuurgebied De Hulk door storm Poly in het water stortte. De gemeente gaf de gesneuvelde boom aan meubelmaker en houtbewerker Martijn Neuvel, die van verdwenen bomen in Hoorn tafels of banken bouwt. Ook het hout van deze boom wordt gebruikt voor zes tot acht eettafels, vertelt hij. "Maar we kunnen er veel meer uithalen. Het hout leent zich ook uitstekend voor wandplanken, vensterbanken of keukendeurtjes."