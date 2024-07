Deze extra ruimte heeft defensie nodig om te oefenen in de Noordkop

Defensie wil ook meer onbemande helikopters of drones inzetten voor oefeningen vanuit marine-vliegveld De Kooy in Den Helder. "Drones hebben een hoge prioriteit binnen Defensie. Mede door de oorlog in Oekraïne is zichtbaar geworden dat gevechtssituaties sterk worden beïnvloed door dronegebruik."

Er wordt vooral gezocht naar zogeheten 'corridors' of vliegroutes nodig naar de bestaande oefengebieden in Nederland. Dat gebeurt dan boven zee, maar ook over land in een lijn tussen Den Helder en IJmuiden. De behoefte aan drones is groot, omdat tijdens gevaarlijke gevechtsomstandigheden en slecht weer bevoorrading zeker gesteld kan worden. Het zorgt bovendien voor minder inzet van personeel voor deze taak.