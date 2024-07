Huizen zoekt opvanglocaties voor Oekraiëners nu hotel dichtgaat

De tweehonderd Oekraïeners die nu nog in het hotel zitten moeten over een ruim jaar vertrekken naar maximaal twee andere plekken in Huizen. Daar zouden ze dan tussen de vijf en vijftien jaar kunnen blijven.

Het leegstaande hotel waar ze nu zitten, Hotel Newport, moet op korte termijn worden herontwikkeld, waarschijnlijk tot een nieuw hotel. Het huurcontract voor de vluchtelingenopvang is met een jaar verlengd, maar na volgend jaar moet de groep echt vertrekken.

Ook plek voor Huizers

De twee nieuwe opvanglocaties moeten niet alleen onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen, maar ook aan ongeveer honderd inwoners van Huizen die door acute situaties dringend een tijdelijke woning nodig hebben. Huizen vraagt bewoners, ondernemers en organisaties om mee te denken en geschikte plekken voor te stellen.