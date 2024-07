Vrouwenprofclub Hera United en Telstar gaan samenwerken

Hera United in 2025 in eredivisie

Het ambitieuze Hera United, opgericht in maart, heeft grootse plannen: over tien jaar willen ze de Champions League winnen. Oprichtster Marieke Visser beschouwt de samenwerking met Telstar als een volgende mijlpaal. “We kijken enorm uit naar de samenwerking en zien dit als een belangrijke stap in onze ambitie om een zelfstandige club voor vrouwen te worden. Bovendien sluit het goed aan bij onze voetbalvisie, waarin we de samenwerking met bestaande clubs zoeken, bijvoorbeeld door de jeugdopleiding in de regio’s te versterken,” aldus Visser.