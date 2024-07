Chaos rond Europaplein: Dirk (88) verjaagt inbrekers met koevoet

Reactie Woonopmaat

Aan NH meldt Woonopmaat dat er wetten zijn opgelegd door de overheid rondom het huisvesten van mensen en dat zij daar zelf geen volledige zeggenschap over hebben. Daarnaast is het appartementencomplex vanwege de lift geschikt voor senioren, die hier in het verleden daarom ook vaak zijn geplaatst, hoewel het officieel geen 65-plussers complex is.

Ook laat Woonopmaat weten in gesprek te zijn met het bestuur van de VvE over het eventueel plaatsen van cameratoezicht. In het gebouw zitten koop- en huurwoningen door elkaar, en Woonopmaat is verantwoordelijk voor de huurders. Omdat er na 14 juni geen melding is gemaakt door de huurder, heeft Woonopmaat niets over het incident naar de andere bewoners van het pand gecommuniceerd. Ze zijn daar ook niet op aangestuurd door de VvE.