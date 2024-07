Nog steeds is 1 op de 5 scholieren in Noord-Holland Noord een bingedrinker

In alle GGD-regio's van Noord-Holland is het aantal bingedrinkende jongeren afgenomen ten opzichte van 2021. Je bent een bingedrinker als je tijdens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer drinkt. Nergens was de afname zo groot als in de regio Hollands Noorden. In deze 16 gemeenten dronk in 2021 nog 23,5 procent van de ondervraagde scholieren tijdens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer, in 2023 was dat 19,1 procent.

Hoger dan landelijk

Een significante afname, zien ze ook bij de GGD, maar volgens de gezondheidsdienst is het nog lang niet genoeg. "Nog steeds is dit percentage hoger dan landelijk (18,2 procent)", laat woordvoerder Kristel van der Pouw Kraan weten. "Ook is het aantal jongeren in onze regio dat ooit alcohol heeft gedronken niet afgenomen, terwijl dat landelijk gezien wel zo is."

In de kaart hieronder zie je het percentage middelbare scholieren (van de tweede en vierde klas) dat in 2023 tijdens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer dronk, gemeten sinds het invullen van de enquête.

Tekst loopt door onder de kaart.