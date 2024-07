Wie wordt de nieuwe eigenaar van het politiebureau Haarlem-Noord?

De hoogte van de biedingen wordt beïnvloed door het bestemmingsplan. Dat schrijft voor dat het pand een maatschappelijke bestemming heeft. Dat betekent dat er bijvoorbeeld kinderopvang, een school of een huisartsenpost mag worden gevestigd. Luxe appartementen komen er niet. Wethouder Floor Roduner liet eerder aan de gemeenteraad weten niet mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

Huisvesting voor huisartsen

Huisartsen in Haarlem-Noord riepen de gemeente op om mee te werken aan de huisvesting van één of meer praktijken in het voormalige politiebureau. “Het probleem wordt steeds groter”, waarschuwde Piet Sippens, praktijkmanager van De Huisarts in Haarlem-Noord. “We zitten al vijf jaar in een tijdelijk onderkomen.” Nu laat Sippens weten: “Het is nog niet bekend wie het winnende bod heeft gedaan. Op dit moment is het voor ons afwachten.”

Uit eerdere antwoorden van de wethouder bleek dat de gemeente niet op de eerste rij zat om het pand te kopen. “We willen juist niet concurreren met huisartsen”, zei Roduner. Na beraad van zowel de notaris als Politie Nederland moet blijken of het de huisartsen is gelukt hun gewilde locatie te bemachtigen.