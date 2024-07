Herten straks niet meer onder de trein bij Zandvoort: Prorail plaatst voor 2025 een hek

"Ik ben heel blij dat ProRail het nu echt gaat bouwen. Maar ik moet nog maar zien of het doorgaat, want ze hebben het al een aantal keer beloofd", vertelt Willem.

Vertrouwen

Ook Mirko Gerrits is tevreden met het besluit van de spoorwegbeheerder. "Ik ben heel blij dat het eindelijk gaat gebeuren. Ik heb er nu ook echt vertrouwen in dat het hek er komt. Fijn dat het zover is. Het scheelt een hoop stress voor de machinisten, want ze weten niet meteen waar ze mee in botsing zijn gekomen."

Een woordvoerder van ProRail bevestigt dat 'ze van plan zijn om het hek voor 2025 te plaatsen'. Meer details kan hij niet vertellen. Wethouder Carree zegt dat ProRail inmiddels voorbereidingen treft met een aannemer.

Minder herten, toch een hek?

De vraag is of het hek nog wel nodig is, aangezien er de afgelopen jaren veel herten zijn afgeschoten in de duinen. Willem beaamt dat de populatie nu fors kleiner is. "Maar het hek is moet er nog steeds komen, al is het maar om mensen tegen te kunnen houden." Raadslid Mirko Gerrits is het daar helemaal mee eens.