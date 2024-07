School en ouders herdenken Emma (5) met strijd tegen hersen(vlies)ontsteking

Emma zat nog in de kleuterklas op de Willem Alexanderschool in Amstelveen toen ze overleed. Op het kantoor van de directrice staat een foto van Emma en in sommige klaslokalen hangen vlinders als herinnering aan haar. "Ze moet een plekje bij ons op school houden", vertelt directrice Angelique Levy.

"De ene dag huppelt er een kleutertje door de gang en een dag later doet ze haar ogen niet meer open", vertelt de directrice. Met collega's, ouders en de kinderen zijn veel gesprekken gevoerd na het overlijden. Vooral in de klas van Emma en haar zus Nina is de impact groot. "Je hoopt als school nooit zoiets mee te maken. Laat staan hoe vreselijk dit is voor haar gezin."

Een enorme schok

Emma voelde zich drie weken voor haar verjaardag niet zo lekker. Vanwege haar hoofdpijn werd ze vanuit school naar huis gestuurd. Een dag later kreeg ze in de middag een insult. Ze schokte met haar armen en benen, viel weg en er kwam schuim uit haar mond. Haar moeder Chantal belde direct 112. "Het was een enorme schok. Ze had nooit iets."

