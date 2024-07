Juf Astrid deed mee aan experimentele woonregeling, staat ze straks op straat?

Stress om huis

Zowel haar werkgever als de gemeente kunnen haar in eerste instantie niet helpen aan een nieuwe woning. Voor sociale huur komt ze nog niet in aanmerking. "Het voelde een beetje of ik aan m'n lot werd overgelaten."

De gemeente raadt de deelnemers van de pilot aan om contact op te nemen 'met hun leegstandsbeheerder'. "Zij kunnen dan samen de mogelijkheden voor doorplaatsen bespreken." Voor Astrid voelt dit alsof ze het zelf moet uitzoeken.

Uiteindelijk vindt ze een woning via Gapph. Deze vastgoedbeheerder kijkt naar leegstaande woningen. De Zaanse verhuist binnen de regio naar Koog aan de Zaan. Ze zou er voor eeuwig willen wonen, maar ook haar huidige woning is niet voor altijd. Binnenkort zal de verhuiswagen weer voor moeten staan.

Minder belangstelling dan gehoopt

Op dit moment is er een nieuwe ronde van de pilot gestart. Astrid hoopt dat de gemeente deze bewoners beter informeert. "Dat je niet gegarandeerd bent van nog een tijdelijke woning."

Gemeente Zaanstad merkt dat er minder belangstelling voor de pilot is dan gehoopt. "De voorrangsregeling is een pilot, dit is ook juist bedoeld om te kijken of dit werkt. De pilot is gestart in 2021. Aan het einde van dit jaar zal de gemeente de regeling evalueren. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie, bepalen we wat de vervolgstappen zijn."

Gezinnen krijgen wel een 'vaste woning'

Om meer sollicitanten te trekken voor de vacatures, is er een speciale regeling voor gezinnen. Astrid geeft aan dat mensen met kleine kinderen niet in een tijdelijke woning terecht mogen komen en daarom wordt er voor deze doelgroep een aantal vaste sociale huurwoningen aangeboden. "Met alle respect, ik vond dat ik daar recht op had. Ik kreeg er hoop van." Echter krijgt Astrid een harde afwijzing en vangt bot.

Het lijkt erop dat Astrid uit het project kan stappen en binnenkort naar een vaste huurwoning kan gaan. Dit heeft ze zelf geregeld. Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op het project. "Ik ben aan de ene kant blij dat het mij een kans gaf om uit huis te gaan, maar ik weet niet of ik het nog een keer zou doen." De pilot heeft haar een huis gegeven, maar ook veel stress en extra kosten om het huis woonbaar te maken.