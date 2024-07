Verhuizing coffeeshop van centrum Haarlem naar Waarderpolder stap dichterbij

"De burgemeester kan en moet nu effectief ingrijpen. Of dat nu betekent dat de coffeeshop zelf vertrekt of door de gemeente, vanwege de onophoudelijke overtredingen van het gedoogbeleid, onmiddellijk wordt gesloten is voor ons niet van belang. De gemeente moet deze overlast stoppen. Wij als bewoners willen ongestoord in onze mooie wijk kunnen wonen en werken."

Ondernemers minder blij

Ondernemers in de Waarderpolder zien de komst van de coffeeshop helemaal niet zitten. Volgens voorzitter Bruno Giebels van Industriekring Haarlem - de belangenbehartiger van de ondernemers op het bedrijventerrein - gaat het plan lijnrecht in tegen eerdere afspraken met de gemeente over de uitstraling van de Waarderpolder.

De coffeeshop zou voor veel verkeer zorgen, wat de overige bedrijven hindert. Een afhaalpunt voor softdrugs valt volgens Giebels onder 'detailhandel' en dat zou in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook is er volgens de Industriekring Haarlem een tekort aan parkeerplekken rond het beoogde pand.

Burgemeester moet afweging maken

De industriekring heeft inmiddels een zienswijze ingediend bij de gemeente. Burgemeester Wienen moet straks een afweging maken van de belangen van de bewoners van de Doelstraat en die van de ondernemers in de Waarderpolder. Het is dus nog even afwachten of de verhuizing van Coffeeshop Haarlem daadwerkelijk doorgaat.