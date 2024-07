Droge dag voor de boeg, maar komende dagen weer regen

De komende dagen gaat het regenen. Volgens weerman Jan Visser wordt vooral morgen een druilerige dag, met een temperatuur van 19 graden.

Zaterdagochtend houdt de regen nog even aan, maar in de middag klaart het langzaam op. Het wordt dan 19 tot 20 graden. Zondag wordt een herhaling van zaterdag: in de middag kans op een bui en temperaturen rond de 20 graden.

Zon gaat schijnen

Na deze druilerige onderbreking klaart het volgende week helemaal op. Vanaf maandag gaat de zon schijnen en in de loop van de week stijgt het kwik naar zo'n 23 graden.