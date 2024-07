Vlaggen met wapen van Marken vanaf september vervangen: van 'Morenkop' naar 'Morenhoofd'

Begin dit jaar heeft de eilandraad van Marken besloten om het voormalige wapen te veranderen. Vorig jaar kwam de afbeelding in opspraak, toen die levensgroot op een vlag was geschilderd.

Hoewel het onderzoek van eilandhistoricus Jan Schild naar de oorsprong van het wapen geen duidelijke conclusies opleverde, heeft de eilandraad toch besloten om de afbeelding te veranderen naar een versie die tot 1862 werd gebruikt als het wapen van Marken.

Volksmond

In 1816 kreeg Marken voor het eerst een eigen wapen. "In de volksmond is dat Morenkop gaan heten", zegt Altena. Hij denkt dat het wapen voorlopig nog wel Morenkop genoemd zal worden op het eiland. "Dat zit ingebakken", laat hij weten. "We proberen wel Morenhoofd of Moriaanshoofd te zeggen, maar daar verander je nu niets aan. Misschien dat het in de loop van de tijd zal veranderen."

Vanaf september is het nieuwe wapen voor het eerst te zien op vlaggen in het dorp. Bewoners van het voormalige eiland kunnen binnenkort ook zelf een vlag bestellen. "Ze zijn in verschillende vormen en maten te koop", zegt Cees Altena van de eilandsraad.

