Politieke chaos Wijdemeren wordt alsmaar groter: bijna niemand wil coalitie nog helpen

Sinds eind mei bekijken DLP en VVD of één van de andere partijen zich wil aansluiten om weer een meerderheid te krijgen. Vooralsnog lijkt geen enkele partij hier wat voor te voelen.

Een kleine opsomming: een terugkeer van PvdA-GL in de coalitie is nog geen jaar na dato niet logisch en ook ongeloofwaardig. CDA, CU en Dorpsbelangen hebben inmiddels ook nee gezegd. Alleen D66 dat één zetel heeft, heeft nog geen antwoord gegeven.

Een nieuwkomer in de coalitie zal weinig ruimte krijgen om nieuwe voorstellen te doen of de koers aan te passen. Het gemeentebestuur is immers al twee jaar op weg. Veel zaken zijn al in gang gezet. Daar komt nog eens bij dat de financiële situatie van Wijdemeren ook weinig nieuwe plannen toestaat. Wel zou een nieuwe partij een wethouder mogen leveren, maar dat lijkt niet aantrekkelijk genoeg.

Ander moet verantwoordelijkheid nemen

Daar staat wel tegenover dat alle partijen het belangrijk vinden dat Wijdemeren tot aan de beoogde fusie met Hilversum per 2027, een sterk bestuur heeft. Dat is niet alleen noodzakelijk, maar moet ook zorgen voor meer werkplezier op het gemeentehuis. Met een sterk bestuur kunnen de ambtenaren hun werk efficiënter doen.

Het probleem is alleen dat tot nu toe alle partijen vinden dat een ander de verantwoordelijkheid maar moet nemen. Een oplossing is nog ver weg.

Het is al met al het zoveelste hoofdstuk in de Wijdemeerse politieke chaos van de afgelopen twee jaar. Niet alleen in de gemeenteraad is het onrustig met overstappers en een coalitie die met een minderheid te dealen heeft, ook op bestuurlijk vlak is de laatste periode instabiel. In twee jaar tijd zijn er vier wethouders versleten en is Mark Verheijen al de derde (waarnemend) burgemeester.