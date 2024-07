Overnachten mocht niet, daarom in alle vroegte in de rij voor Taylor Swift

Vanavond is het eerste concert in een reeks van drie. Alle concerten zijn stijf uitverkocht. Per show is er plek voor 55.000 bezoekers.

Maya (15), Jiske (15) Fenne (17) en Anaïs (15) komen uit Leiden en zitten er al vanaf 05.45 uur. "Onze ouders zeggen: jullie zijn gek", zeggen ze tegen een verslaggever van AT5. "Maar het is once in a lifetime."