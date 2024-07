Wéér strandt Tallon Griekspoor in tweede ronde Wimbledon

Het is Griekspoor nog nooit gelukt om voorbij de tweede ronde te komen in zijn carriere. De eerste ronde was vorig jaar zelfs zijn eindstation. De 28-jarige Nieuw-Venneper had in derde ronde de Italiaan Jannik Sinner kunnen treffen, de huidige nummer een van de wereld. Alle Noord-Hollanders zijn inmiddels uitgeschakeld, aangezien Van de Zandschulp na drie sets zijn meerdere moest erkennen in de Fransman Ugo Humbert.