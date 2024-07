Telstar gaat ten onder in oefenduel met Go Ahead Eagles

Na zeven minuten lag de bal al in het Telstar-doel. Een fout van Devon Koswal leidde tot balverlies, Dean James (oud-FC Volendam) ging ermee aan de haal en bracht Søren Tengstedt in stelling. In de openingsfase leek Telstar nog niet wakker, want binnen vijf minuten scoorde de Eagles opnieuw via Victor Edvardsen: 2-0.

