Werkstraf en duizenden euro's schadevergoeding voor Hilversumse autobekrasser

"Ik had een slechte dag, ik had namelijk ruzie met mijn vriendin. Toen heb ik te veel gedronken en de controle over mijzelf verloren." Opvallend is dat de man aangeeft vóór het desastreuze moment 11 jaar lang geen alcohol te hebben gedronken.

"Sinds die nacht is er geen dag geweest dat ik er niet aan heb gedacht. Elke keer als ik naar de winkel ga denk ik dat een buurman of buurvrouw mij aankijkt om wat ik heb gedaan."

Duizenden euro's aan schadevergoedingen

De rechter wijst naar de buurtgenoten in de zaal. "Ik begrijp dat ze een schadevergoeding willen. Ik ben bereid zijn te betalen, maar graag wel in termijnen." In totaal zijn er 16 vorderingen voor schadevergoedingen ingediend, die samen opgeteld oplopen tot ruim 12.000 euro. Dat is opvallend veel voor een zaak bij de politierechter, merkt de rechter op.

"Het is gewoon waardeloos. Ik had schade aan de invalidebus waar ik mijn zoon mee vervoer. Daar ben ik niet blij mee", vertelt een aanwezige gedupeerde aan de rechter.

Het behandelen van de vorderingen neemt veruit de meeste tijd in beslag. Uiteindelijk worden de meeste vorderingen door de rechter toegekend. Een paar missen een factuur, foto's of ander bewijsmateriaal en zijn daardoor niet toegewezen.

Straf

Hoewel de officier van justitie een werkstraf van 120 uur eist, gaat de rechter hier niet in mee en maakt er 60 uur werkstraf van. "In een onbezonnen moment een hele hoop mensen op hoge kosten gejaagd en onder invloed. Dat is geen enkel excuus. Aan de andere kant zie ik dat u oprecht spijt heeft en dat u uw leven goed op orde heeft", zo stelt de rechter.

De veroordeelde laat gelijk na afloop van de zitting aan de rechter weten niet in hoger beroep te gaan. "Ik wil nogmaals mijn excuus aanbieden en elke cent die betaald moet worden ben ik van plan te betalen."

Na afloop laten de gedupeerden weten blij te zijn dat de man veroordeeld is.

NH sprak vorig jaar enkele gedupeerden met bekraste auto's. Bekijk de video hier: