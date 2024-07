Wieringen 100 jaar aan het vasteland: "Maar het eilandgevoel zit in ons"

Met een speciale expositie wil het museum laten zien hoe Nederland veiliger werd gemaakt dankzij de Zuiderzeewerken. De aanleg van de Afsluitdijk was misschien het hoogtepunt, maar het verhaal begon al eerder. Vanaf Wieringen werd de Amsteldiepdijk aangelegd, waardoor het eiland in 1924 met Van Ewijcksluis werd verbonden. Ineens was Wieringen onderdeel van het vasteland.

Vrijwilliger Paul van Wohlzogen Kühr loopt door het museum en laat schaalmodellen van baggermachines zien. "Die hebben we van het Baggermuseum in Schiedam te leen gekregen. En hier staan hoge laarzen waarmee de werknemers in het water stonden. En daar verstevigde klompen dan kon je nog eens een steen op je voet laten vallen. Als je de oude filmpjes ziet dan zie je hoe zwaar het werk was. Als je dat ziet krijg je al pijn in je rug."

