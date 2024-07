Vuilnis al ruim een week niet opgehaald in Amsterdamse Pijp: "Er lopen ratten zo groot als katten"

Maatregelen

Ook belde ondernemers en bewoners meermaals de gemeente, maar er kwam geen verandering. Bart Vink van stadsdeel Zuid baalt van de situatie. "Het is echt ontzettend vervelend dat elke keer die zooi hier ligt", aldus Vink als hij aankomt bij de 'afvalhoek'. Hij kondigt dan ook meteen maatregelen aan.

Eerst mochten ondernemers hun kliko's op elk moment van de dag buiten zetten. Maar daar komt verandering in. "Wij willen dat er alleen nog maar dat kliko's in de ochtend buiten mogen staan", vertelt hij. Dat betekent dat ondernemers de kliko's van 07.00 uur in de ochtend tot 12.00 uur buiten mogen zetten. Daarmee hoopt de gemeente de problemen rondom de 'afvalhoek' tegen te gaan.

De gemeente wil de maatregel vanaf 1 januari 2025 laten ingaan. Ondernemers in de buurt krijgen deze maand een brief in de bus.