Cees Bol helpt Mark Cavendish aan etappe-record in Tour de France

Bol is een belangrijke schakel in de sprinttrein van zijn ploeg. Hij beleefde een moeizaam begin van de Tour, aangezien Michele Gazzioli moest opgeven en Cavendish dit weekend last had van braakverschijnselen. Het doel was duidelijk: zijn kopman aan het record helpen van de meeste overwinningen in de Tour. Cavendish stond op 34 en deelde het record met Merckx.

Groenewegen/Eekhoff

Dylan Groenewegen kwam als twaalfde over de meet en kon daardoor niet zijn zesde etappe-zege uit zijn carrière boeken. De Amsterdammer was er maandag ook al dichtbij, maar werd toen afgetroefd door Biniam Girmay. Nils Eekhoff, de andere Noord-Hollander, werd 62e.