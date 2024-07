Turkse Nederlanders vieren feest na 2-1 overwinning op Oostenrijk

Dat Turkije gisteren met 2-1 won van Oostenrijk, was voor veel Turkse Nederlanders reden voor een feestje. Zo ook in de Zaanse wijk Poelenburg, waar de verzopen resten van vuurwerk vanochtend het straatbeeld kleurden. De Turkse gemeenschap in Zaandam ontwaakte vandaag langzaam na de overwinning en kijkt uit naar de wedstrijd van zaterdag.