Emoties lopen hoog op bij buurtbijeenkomst over komst asielzoekers naar Naarden

‘Chantage’, wordt er in de schuur gemompeld, maar het vertrouwen in de gemeente is zo laag dat de bewoners er al snel hun schouders over ophalen. Ze willen vooral weten hoe ze de komst van de asielzoekers nog kunnen tegenhouden. Zijn er nog juridische mogelijkheden vragen ze zich af, want het is wel duidelijk: als de vergunning van het COA aan de richtlijnen voldoet, dan wordt deze verleend.

Na twee uur lang vragen stellen waarin de omwonenden maar weinig antwoorden krijgen roept de gemeentelijke projectleider vertwijfeld uit dat 'hij er gewoon helemaal geen zin meer in heeft'. Het is het eerste moment dat de bewoners even kunnen lachen te lachen: “Wij ook niet.”