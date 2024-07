Blaricummer Hugo loopt twee marathons in één maand om geld op te halen voor het goede doel

Hugo is zijn eigen 'marketingcampagne' begonnen. Van groenteboer en supermarkt tot sportclubs en zelfs door ouderwets te collecteren: overal verzamelt Hugo geld en sponsoren.

Zijn eigen dochters brachten dertien euro in het laatje met de verkoop van zelfgemaakte armbandjes. "Papa, daar kunnen we medicijnen van kopen", klonk het enthousiast.

Eigenlijk wil de renner graag 42 sponsoren hebben, een voor elke kilometer. Desgevraagd geeft hij toe dat het er ook meer mogen zijn.

Vier jaar schoon vieren

In totaal moet de Hugo voor Berlijn en New York minstens negenduizend euro bij elkaar sprokkelen. Meedoen met beide hardloopwedstrijden kost ook best veel geld. "Dus elke euro extra is welkom", lacht Hugo.

De marathon van New York is begin november, maar wat de wedstrijd eind september in Berlijn extra bijzonder maakt, is dat buurman, buurmoeder, buurzoon én buurdochter meegaan. Alle drie rennen ze dan ook de marathon en de dochter viert een dag van tevoren met de 'fun run' dat ze al vier jaar schoon is.