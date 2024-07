Koud en regen: Start van de zomer valt bij buitenzwembad De Rijd in het water

Aan het park zal het niet liggen. Zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp staat sinds dit jaar volledig in bloei dankzij nieuwe beplanting en het zwembad is verwarmd en daardoor op goede temperatuur. Een heerlijke plek dus om een warme zomerdag een beetje af te koelen, maar dat is deze week niet aan de orde.

Het bad is deze week slechts een paar uur open geweest voor de fanatieke baantjeszwemmers. Daar maakt Jessica van den Berg, ondanks het onstuimige weer, als een van de weinigen deze week dankbaar gebruik van. "Als je aan het zwemmen bent met al die spettertjes op het water en de frisse lucht erboven vind ik heerlijk."

Minder bezoekers

Vrijwilliger Trudy Couwenhoven houdt met haar collega's iedere dag bij hoeveel bezoekers het bad heeft, en ziet dat het verschil met vorige week aanzienlijk is. Het aantal bezoekers is deze week op een paar handen te tellen, maar dat was vorige week wel anders. "We hebben dagen gehad van 500 man", vertelt de vrijwilliger dan ook.

Maar een week zonder inkomsten betekent nog geen reden voor paniek. "Er zijn heel veel abonnementen verkocht, dus dan heb je al een vaste bron van inkomen. En 80 procent draait op vrijwilligers, en die kosten niks", vertelt Trudy, "En volgende week wordt het weer mooi weer."