Hoe wordt de Opperdoezer Ronde aardappel geoogst?

De aardappel uit Opperdoes heeft een beschermde status. Zoals we dat van kazen kennen of wijnen. Slechts enkele aardappels hebben dit, en in Nederland is de Opperdoezer Ronde de enige. Tevreden trekt de teler er een paar uit de grond. In één zin omschrijft hij de karakteristieke eigenschappen van de aardappel. "Mooi blank, diepe ogen en een teer huidje. Even borstelen en je kan ze zo met schil en al koken."

Bezoekers uit Rotterdam

Van heinde en verre komen mensen naar het oogstfeest. "Er waren zelfs mensen uit Rotterdam. Die wisten niet eens hoe aardappels groeien. Hadden ze nog nooit gezien. Ze hebben ook geproefd en dat beviel ze wel", vertelt Klaver lachend.

Er zijn nog dertien telers over in Opperdoes. Minder dan vroeger, maar zorgen maakt de teler zich nog niet. "Er zijn nog fanatiekelingen die het leuk vinden. Die blijven wel."

Verslaggever Sander Huisman sprak met Jan Klaver en Jan Schouten, een teler en een cateraar, over de oogst en het bereiden van de aardappel uit Opperdoes.